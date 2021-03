Saar-Bildungsministerin will Schulen wieder komplett öffnen

Ein Mund-Nasen-Schutz liegt im Unterricht auf Unterlagen. Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Die saarländische Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) strebt nach den Osterferien einen vollständigen Präsenzbetrieb in den Schulen an. Das kündigte sie am Dienstag vor Journalisten an.

Voraussetzung dafür sei, dass die Pandemielage entsprechend stabil bleibe beziehungsweise sich positiv entwickele.

Seit Montag seien rund 62 000 Kinder und Jugendliche, also etwa die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler, im Präsenz- beziehungsweise Wechselunterricht. Darunter fallen Grundschulen, 5. und 6. Klassen sowie Abschlussjahrgänge. Die restlichen Jahrgangsstufen sollen ab dem 15. März in den Wechselunterricht einsteigen.

„Kein noch so gut gemachter Distanzunterricht kann dauerhaft den Unterricht in der Schule ersetzen“, sagte Streichert-Clivot. Je länger der Zugang zu den Schulen für Kinder und Jugendliche eingeschränkt bleibe, desto größer würden die Probleme und desto schwieriger und teurer die Aufarbeitung.