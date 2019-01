später lesen Saar-Fraktionen blickten zuversichtlich auf Kommunalwahl FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Die AfD im Saarland hat sich zum Ziel gesetzt, nach der Kommunalwahl am 26. Mai in allen Kreistagen, Städte- und Gemeinderäten vertreten zu sein. Das sagte der Partei- und Fraktionsvorsitzende Josef Dörr am Montag vor der Landespressekonferenz in Saarbrücken. dpa