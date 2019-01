später lesen Saar-Gefängnisse nicht überbelegt FOTO: Marcus Führer FOTO: Marcus Führer Teilen

Twittern

Teilen



Die saarländische Justiz hat keine Probleme mit zu vollen Gefängnissen. In den Jahren 2017 und 2018 sei es in den beiden Justizvollzugsanstalten in Saarbrücken und Ottweiler zu keinen Überbelegungen gekommen, teilte das Justizministerium in Saarbrücken auf Anfrage mit. dpa