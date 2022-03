Parteien : Saar-Grüne: Große Koalition bedeutet Stillstand

Blieskastel Die Grünen wollen bei der Landtagswahl nach fünf Jahren Pause den Wiedereinzug in den Landtag schaffen. Nach viel Streit in 2021 sieht sich die Partei auf einem guten Weg - und auch regierungsfähig.

Nach zehn Jahren großer Koalition im Saarland sehen die Saar-Grünen bei ihren Kernthemen Nachholbedarf. „Durch die Groko haben wir in vielen Bereichen Stillstand“, sagte die Grünen-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl, Lisa Becker, der Deutschen Presse-Agentur. Mit der Fokussierung auf die großen Parteien CDU und SPD fielen „viele Bereiche hinten runter: Vor allem der Klimaschutz“. Im Saarland liege der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung bei 20 Prozent: „Das ist die Hälfte des Bundesdurchschnitts. Also sehr wenig“, sagte sie.