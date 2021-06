Saar-Grüne wollen gegen Listenaufstellung vorgehen

Hubert Ulrich spricht auf dem Landesparteitag von Bündnis 90/Die Grünen an der Saar. Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild

Saarbrücken Mitglieder verschiedener Ortsverbände der Grünen im Saarland wollen in einem Bündnis gegen die aufgestellte Liste ihrer Partei zur Bundestagswahl vorgehen. „Das offensichtliche und rücksichtslose Hinwegsetzen über das Frauenstatut“ sei weder für die Grünen im Saarland noch für den Bundesverband hinnehmbar, teilte das sich bildende „Grüne Bündnis Saarland“ am Dienstag in Saarlouis mit.