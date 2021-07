Saar-Grüne wollen neue Liste für Bundestagswahl aufstellen

Saarbrücken Die Grünen im Saarland wollen heute (13.30 Uhr) auf einer Landesdelegiertenversammlung in Saarbrücken eine neue Landesliste für die Bundestagswahl aufstellen. Zuvor hatte ein Parteischiedsgericht die erste Listenaufstellung aufgrund von Formfehlern als ungültig erklärt.

Bei der Landesdelegiertenversammlung am 20. Juni war der ehemalige langjährige Landesparteichef Hubert Ulrich auf Platz eins und damit zum Spitzenkandidaten der Saar-Grünen gewählt worden.

Die Vorgänge um diese Wahl hatten die Landespartei in heftige Turbulenzen gestürzt. Das Landessschiedsgericht hatte Anfechtungen aufgrund von Befangenheit an die Bundespartei abgegeben. Das beauftragte Schiedsgericht in Rheinland-Pfalz erklärte die Wahl für ungültig, weil auch nicht stimmberechtigte Parteimitglieder mitgewählt hatten, und sah zudem einen Verstoß gegen das Frauenstatut der Partei.