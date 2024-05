Regierung Saar-Hochwasser: Straßenschäden in Millionenhöhe

Positiv bewertete Berg zudem, dass der Anteil der saarländischen Bürgerinnen und Bürger, die eine private Elementarschadenversicherung besäßen, seit dem Jahr 2012 von 12 auf 47 Prozent gestiegen sei. „Das ist eine beachtliche Steigerung, dennoch nicht ausreichend“, bilanzierte sie. Um die Menschen bei Naturkatastrophen wirksam vor einer „finanziellen Überforderung“ zu schützen und ihnen Sicherheit zu bieten, werde das Saarland am 14. Juni im Bundesrat einen erneuten Antrag auf eine Pflichtversicherung einbringen. „Dass es geht, zeigen unsere französischen Nachbarn“, so die Ministerin mit Blick auf ein Solidaritätsmodell in Frankreich. Hier werde auf eine individuelle Risikobewertung verzichtet, es gebe eine Ergänzung durch eine staatliche Rückversicherung und die Prämien blieben bezahlbar. Bislang sei eine flächendeckende Elementarschadenpflichtversicherung in Deutschland jedoch an der „Blockadehaltung“ von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) gescheitert. Es sei „höchste Zeit“, diese aufzugeben.