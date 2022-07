Gesundheit : Saar-Kassenärzte wollen keine Corona-Tests mehr abrechnen

Eine Person tropft eine Flüssigkeit in einen Corona-Schnelltest. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Illustration

Saarbrücken Auch die Kassenärztliche Vereinigung (KV) im Saarland will künftig Corona-Bürgertests nicht mehr abrechnen. Man schließe sich dabei den Aussagen der Kassenärztliche Vereinigungen in Deutschland an, teilte ein Sprecher der KV am Freitag in Saarbrücken mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Grund: „In der Verordnung ist eine Prüfung der Abrechnungen durch die KVen vorgesehen. Wir erkennen jetzt schon, dass diese Prüfungen so nicht durchführbar sind und müssen dies rechtzeitig kommunizieren.“

Chaos werde nicht erwartet. Es liefen bereits Gespräche zwischen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und dem Bundesministerium für Gesundheit, sagte der Sprecher. Man hätte die Neuregelung vorher mit den Kassenärztlichen Vereinigungen besprechen müssen.

Kostenlose Tests gibt es seit Donnerstag nur noch für Risikogruppen und andere Ausnahmefälle. Für Tests etwa für Familienfeiern, Konzerte oder Treffen mit Menschen ab 60 werden drei Euro Zuzahlung fällig. Wer einen solchen Test will, muss unterschreiben, dass er zu diesem Zweck gemacht wird.

© dpa-infocom, dpa:220701-99-874459/2

(dpa)