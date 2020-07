Saar-Kühe geben immer mehr Milch

Saarbrücken Auch im Saarland geben die Kühe immer mehr Milch. Die Jahresmilchleistung per Kuh stieg im vergangenen Jahr im Schnitt auf 7310 Kilogramm, wie aus dem Bericht des Statistischen Amtes für das Saarland 2020 hervorgeht.

Das sind 163 Kilogramm mehr als in 2018 und 607 Kilogramm mehr als in 2017. Die Milchleistung in den Ställen ist durch Zucht bundesweit gestiegen. Saarlandweit gab es in 2019 rund 43 800 Rinder, darunter 13 400 Milchkühe. Zudem standen 4500 Schafe und 2800 Schweine in der Statistik der Viehbestände. Die Zahl der Legehennen belief sich demnach auf 120 700.