Saar-Landtag beginnt Haushaltsdebatte

Saarbrücken Der saarländische Haushalt für die beiden nächsten Jahre ist Thema der Plenarsitzung des Landtages am Mittwoch (09.00) in Saarbrücken. Das Budget war am Dienstag von Finanzminister Peter Strobel (CDU) eingebracht worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa