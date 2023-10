Hamas-Angriff Saar-Landtag beginnt mit Schweigeminute für Israel

Man sehe, dass die Ereignisse in Israel Auswirkungen auch auf die Gesellschaft in Deutschland hätten. „Wir können und wollen keine Demonstrationen in Deutschland dulden, die dem Staat Israel das Existenzrecht absprechen“, sagte Becker. „Antisemitismus darf in unserer Gesellschaft keinen Platz haben.“ Der Antisemitismus sei allerdings nie wirklich aus Deutschland verschwunden. „Die Bekämpfung von Judenfeindlichkeit und Diskriminierung ist unser aller Auftrag.“, sagte Becker. „Das Saarland soll ein Ort sein, an dem sich jüdisches Leben frei entfalten kann.“ Als Zeichen der Solidarität mit Israel wehte während der Plenarsitzung vor dem Landtag die israelische Flagge.