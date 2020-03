Saar-Landtag berät über Coronavirus und Klinik-Schließungen

Saarbrücken Die Reaktion auf das Coronavirus und drohende Krankenhausschließungen im Saarland beschäftigen heute die Abgeordneten des Landesparlaments. Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) wird in einer Regierungserklärung über ein ressortübergreifendes Maßnahmenpaket zur Bekämpfung des Coronavirus berichten.

Anschließend wird im Plenum des Landtages über die geplante Schließung der Krankenhäuser in Ottweiler und Lebach gesprochen. Die Linkspartei bedauerte in einem Antrag „Ökonomisierungsdruck“ auf die Krankenhäuser und forderte eine neue Krankenhausplanung. Es sei eine „fatale Fehlentscheidung“ gewesen, Krankenhäuser aus kommunaler Trägerschaft an private Träger zu verkaufen.