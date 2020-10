Saar-Landtag berät über Haushalt und mehr Rechte für Polizei

Saarbrücken Der saarländische Landeshaushalt für die nächsten beiden Jahre und mehr Rechte für die Polizei bei Einsatz mit Bodycams stehen im Mittelpunkt der heute beginnenden Plenardebatte in Saarbrücken. Finanzminister Peter Strobel (CDU) bringt einen Doppelhaushalt ein.

Er sieht Ausgaben von 4,97 und 5,07 Milliarden Euro für 2021 und 2022 vor. Dafür werden Kredite in Höhe von 85 und 62 Millionen Euro aufgenommen.

Hinzu kommen jedoch noch Kredite in Höhe von 408 sowie 296 Millionen Euro in den Jahren 2021 und 2022 zur Bewältigung der finanziellen Folgen der Covid-19-Pandemie im Rahmen eines „Sondervermögens“. Der Versuch des Saarlandes, endlich ohne neue Nettokreditaufnahme zu wirtschaften, war im Juni 2020 gescheitert, als das Parlament wegen der Pandemie eine Kreditaufnahme von 506 Millionen Euro genehmigte und zugleich 691 Millionen Kredite für das Covid-„Sondervermögen“ beschloss. Über den Haushalt 2021/2022 soll erst am Mittwoch ausführlich debattiert und im Dezember endgültig entschieden werden.