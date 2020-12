Saar-Landtag beschließt Doppelhaushalt

Das saarländische Wappen vor dem Gebäude des Landtags des Saarlandes in Saarbrücken. Foto: Oliver Dietze/dpa

Saarbrücken Der saarländische Landtag beschließt bei einer Plenarsitzung heute (9.00) einen Doppelhaushalt für die Jahre 2021 und 2022. Erstmals in der Geschichte des Landes überschreitet das Budget die Grenze von 5 Milliarden Euro pro Jahr.

Die Abgeordneten hatten zu Beginn der Haushaltsdebatte am Dienstag offiziell eine „Notsituation“ erklärt, mit der die eigentlich geltende Schuldenbremse außer Kraft gesetzt wird. Dies bedeutet, dass wegen der Corona Pandemie zusätzliche Schulden in Höhe von 409 bzw. 296 Millionen Euro gemacht werden dürfen. Die konjunkturellen, „normalen“ Schulden liegen bei 85 und 62 Millionen Euro. Nach Beratungen über die Einzelpläne der Ressource wird das abschließende Votum am Abend erwartet.