Saar-Landtag beschließt „Saarlandpakt“: Geld für Kommunen

Euro-Banknoten. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild.

Saarbrücken Die verschuldeten Kommunen des Saarlandes bekommen eine Milliardenhilfe vom Land. Der Landtag wird in seiner Plenarsitzung am heutigen Mittwoch in Saarbrücken den sogenannten „Saarlandpakt“ beschließen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Er sieht vor, dass das Land eine Milliarde Euro der kommunalen Kassenkredite von Städten und Gemeinden übernimmt. Die andere Hälfte dieser Schulden in Höhe von ebenfalls einer Milliarde Euro muss von den Kommunen selbst innerhalb von 45 Jahren getilgt werden.