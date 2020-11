Saar-Landtag gedenkt der Opfer islamistischen Terrors

Der Plenarsaal des saarländischen Landtags. Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild

Saarbrücken Mit einer Schweigeminute hat der Landtag des Saarlandes am Dienstag zu Beginn einer Sondersitzung in Saarbrücken der Opfer islamistischer Terroranschläge in Österreich und Frankreich gedacht. „Wir verurteilen diese Anschläge.

