Saar-Landtag lehnt mehr Kontrolle für Verfassungsschutz ab

Der Landtag des Saarlandes hat einen Vorstoß der Linken für mehr Kontrolle des Verfassungsschutzes abgelehnt. Die Regierungsmehrheit von CDU und SPD sowie die AfD-Fraktion stimmten am Mittwoch in erster Lesung gegen die Überweisung eines entsprechenden Gesetzentwurfs an den Innenausschuss. dpa