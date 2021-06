Saar-Landtag lehnt Verzicht auf gendergerechte Sprache ab

Saarbrücken Der saarländische Landtag lehnt einen Verzicht auf geschlechtergerechte Sprache in den Behörden des Landes ab. Das Landesparlament wies am Mittwoch einen entsprechenden Antrag der AfD-Fraktion zurück - mit den Stimmen von CDU, SPD und Linken.

Der AfD-Fraktionsvorsitzende Josef Dörr hatte zuvor gesagt, die Regierung solle mit gutem Beispiel vorangehen und „die normal gebräuchliche Sprache“ auch in ihren Papieren und Reden benutzen. In der gesamten öffentlichen Verwaltung solle auf die „gendergerechte Sprache“ beispielsweise mit „Binnen-I“ und „Gender-Star“ verzichtet werden. Es sei ein „grober Unfug“, „dass man uns etwas aufzwingen will, was es in Wirklichkeit nicht gibt“.