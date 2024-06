Energie Saar-Landtag macht mehr Windräder möglich

Das saarländische Landeswaldgesetz verhinderte bisher, dass an historisch alten Waldstandorten im Staatswald - also solchen, an denen seit 1817 Wald steht - keine Windanlagen gebaut werden durften. Der beschleunigte Ausbau der erneuerbaren Energien erfordere aber eine „Öffnung des Staatswaldes für die Energiegewinnung“, heißt es in dem Gesetz. Andererseits müssten „besonders sensible und schutzbedürftige Naturbestandteile“ auch weiterhin geschützt werden. Diese sollen von der Forstbehörde unter Schutz gestellt werden können.