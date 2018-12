später lesen Saar-Landtag setzt Haushaltsdebatte nach Schweigeminute fort FOTO: Jean-Francois Badias FOTO: Jean-Francois Badias Teilen

Nach einer Schweigeminute für die Opfer des Terroranschlags in Straßburg hat der saarländische Landtag am Mittwoch seine zweitägige Haushaltsdebatte fortgesetzt. „Bei einer an sich zutiefst friedlichen Gelegenheit, einem Weihnachtsmarkt, kam es zu Opfern sinnloser Gewalt“, sagte Landtagspräsident Stephan Toscani (CDU) zu Beginn der Sitzung. dpa