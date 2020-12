Saar-Landtag spricht bei Sondersitzung über Corona-Lage

Saarbrücken Bei einer Sondersitzung debattiert der saarländische Landtag heute über die Corona-Pandemie. Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) wird eine Regierungserklärung zur aktuellen Lage abgeben. Die Sondersitzung war von der oppositionellen Linkspartei beantragt worden.

Die Regierung hatte am Freitag eine neue Rechtsverordnung über verschärfte Corona-Regeln beschlossen, die bereits am Sonntag in Kraft trat. Lafontaine sagte am Montag, wenn der Landtag nicht vor Beschlüssen der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidenten und nicht vor dem Erlass einer Rechtsverordnung mit diesen Fragen befasst werde, dann sei dies „eine Missachtung des Parlaments und verfassungswidrig“.