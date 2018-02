später lesen Saar-Landtag wählt neuen Ministerpräsidenten FOTO: Oliver Dietze FOTO: Oliver Dietze Teilen

Der saarländische Landtag wählt heute einen neuen Ministerpräsidenten. Zur Wahl steht der bisherige CDU-Fraktionschef Tobias Hans. Er soll Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer werden, die als neue CDU-Generalsekretärin nach Berlin wechselt. Die Wahl von Hans an die Spitze der regierenden großen Koalition gilt als so gut wie sicher. Der 40-jährige Hans wird nach seiner Wahl der jüngste Ministerpräsident Deutschlands sein. Kramp-Karrenbauer war seit 2011 Regierungschefin im kleinsten Flächenland Deutschlands. Seit 2012 leitete sie eine große Koalition, seit Mai 2017 in einer Neuauflage - mit Vize-Chefin Anke Rehlinger (SPD) an ihrer Seite. dpa