Saar-Medienanstalt untersagt Werbung für Online-Glücksspiele

Saarbrücken/Kiel Als nach eigenen Angaben erste Aufsichtsbehörde für Glücksspiele hat die saarländische Landesmedienanstalt zwei Online-Casino-Anbietern Werbung für bestimmte Angebote verboten. Sie erließ Untersagungsverfügungen gegen zwei „marktstarke Anbieter“, die über eine Lizenz des Landes Schleswig-Holstein verfügen, wie die Behörde am Mittwoch in Saarbrücken mitteilte.

Die Landesmedienanstalt Saarland (LMS) teilte mit, Schleswig-Holstein habe eine Begrenzung der Werbung für solche Angebote zugesichert. „Von dieser Begrenzung ist in der Praxis aus Sicht der LMS nichts mehr zu spüren: TV-Werbung für Spielmöglichkeiten bei diesen Online-Casinos findet in einer viel zu großen Anzahl privater TV-Programme statt - und das auch zu Tageszeiten, in denen Kinder und Jugendliche besonders schutzbedürftig sind.“ Die LMS habe daher Schritte ergriffen, damit durch schleswig-holsteinische Alleingänge nicht das Ziel der Bekämpfung von Glücksspielsucht massiv gefährdet werde, gerade in Corona-Zeiten, sagte LMS-Direktorin Ruth Meyer.