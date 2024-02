Gesellschaft Saar-Minister: Aufbruch statt Armut in bestimmten Quartieren

Die Arbeitslosenquote ist hoch, der Bildungsstand niedrig, es gibt wenig Kita-Plätze, zudem einen großen Anteil an Migranten und Alleinerziehenden. Armut spiegelt sich in Städten in vielen Bereichen wider. Der saarländische Sozialminister Magnus Jung (SPD) will das ändern. „Es kann nicht im Interesse einer Gesellschaft sein, wenn ein Teil der Quartiere dauerhaft abgehängt ist“, sagte er im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Mit sogenannten Perspektivzentren möchte er an drei Standorten im Saarland eine quartiersbezogene Armutsbekämpfung vorantreiben: in Saarbrücken-Burbach, in der Innenstadt-Nord von Völklingen und in der Innenstadt von Neunkirchen. Um dieses Modellprojekt auf den Weg zu bringen, stehen mehr als eine Million Euro im Doppelhaushalt 2024/2025 bereit.