später lesen Saar-Ministerium warnt vor illegalem Welpenhandel FOTO: Tanja Schnabel FOTO: Tanja Schnabel Teilen

Twittern

Teilen



Vor illegalem Welpenhandel und den Folgen des Kaufs solcher Tiere hat das Saar-Verbraucherschutzministerium gewarnt. Solch widerrechtlich eingeführte Tiere seien in der Regel zu früh von der Mutter getrennt worden und hätten häufig keine Schutzimpfung gegen Tollwut, teilte das für Tierschutz zuständige Ministerium in Saarbrücken am Dienstag mit. dpa