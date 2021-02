Saar-Ministerrat verlängert Corona-Verordnung

„Yes...we are Open“ ist an einem geschlossenen Geschäft zu sehen. Foto: Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Der saarländische Ministerrat hat am Dienstag die Corona-Verordnung und damit den Lockdown bis zum 28. Februar verlängert. Somit bleibt der Einzelhandel mit Ausnahme von Geschäften des täglichen Bedarfs weiterhin dicht - ebenso wie die Gastronomie sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen.

Erste Erleichterungen gibt es für Kinder: Vom 22. Februar an werden im Saarland die Grundschulen im Wechselunterricht öffnen. Zudem dürfen Friseure voraussichtlich unter strikten Hygiene-Auflagen am 1. März wieder Kunden empfangen. Das öffentliche Leben im Saarland ist seit Mitte Dezember drastisch heruntergefahren.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner, lag am Montag im Saarland bei 72,6. Am 10. Februar war sie unter den Wert von 100 gerutscht. Unter dem Wert von 50 hat sie zuletzt am 14. Oktober 2020 gelegen, wie der Saarbrücker Pharmazie-Professor Thorsten Lehr mitteilte.