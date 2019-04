später lesen Saar-Politiker fordern mehr Strukturhilfen aus Berlin Teilen

Die Abgeordneten des Saarlandes haben die Forderung nach mehr Strukturhilfen des Bundes für die Wirtschaft des Landes bekräftigt. Nach der Zusage von Fördergeldern in Höhe von insgesamt 40 Milliarden Euro für vier vom Ausstieg aus der Braunkohle betroffen Länder forderten sie am Mittwoch in Saarbrücken auch Hilfen für das Saarland. dpa