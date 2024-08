Taser-Einsätze Saar-Polizei setzte häufiger Taser ein

Im vergangenen Jahr hätten nach dem Einsatz von Tasern 14 Personen „oberflächliche Hautverletzungen in Form von Rötungen sowie Einstichstellen aufgrund des Durchdringens der Pfeilspitzen in die Haut“ aufgewiesen. In einem Fall kam es zu einer Folgeverletzung. Was genau passiert ist, dazu lagen zunächst keine Angaben vor. Eine Folgeverletzung sei meistens ein Sturz, sagte der Sprecher.