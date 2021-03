Saar-Polizisten machten 2020 gut 40 000 Überstunden

In Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Saarbrücken Polizisten im Saarland haben im vergangenen Jahr mehr als 40 000 Überstunden gemacht. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage des Linke-Abgeordneten Dennis Lander hervor. Gleichzeitig konnten im vergangenen Jahr rund 41 500 Mehrdienststunden, die sich auf den Konten der Beamten angesammelt hatten, abgebaut werden.

Schließlich seien zahlreiche Extra-Stunden (insgesamt gut 18 300) wegen Einsätzen in anderen Bundesländern angefallen. Als Beispiele wurden die Münchner Sicherheitskonferenz im Februar, eine „Versammlungslage“ der Partei Die Rechte in Ingelheim (August) und Protestaktionen anlässlich des Ausbaus der A49 in Hessen (Oktober/November) genannt.