Saar-Regierung beschließt Eckdaten für Doppelhaushalt

Saarbrücken Die saarländische Landesregierung hat bei einer Klausur am Sonntag in Saarbrücken die Eckdaten für den Doppelhaushalt 2021/2022 beschlossen. Nach Aussage von Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) würden damit wichtige Zukunftsprojekte für das Land gesichert.

Nach der Feinabstimmung in den Fachressorts will die Landesregierung den Entwurf im August beschließen. Am 7. Oktober soll er in den Landtag eingebracht und dann voraussichtlich am 8./9. Dezember verabschiedet werden.