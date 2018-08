später lesen Saar-Regierung soll nach Platz für Tesla suchen FOTO: Oliver Dietze FOTO: Oliver Dietze Teilen

Twittern

Teilen



Die Regierung des Saarlandes soll möglichst rasch nach Platz für die Ansiedlung großer Industrieunternehmen suchen. Anlass ist die Diskussion um ein neues Werk des US-Autobauers Tesla in Europa. In einem Antrag der Regierungsfraktionen von CDU und SPD, über den der Landtag am heutigen Mittwoch berät, heißt es, das Angebot an „großflächigen Industrieflächen“ müsse „zeitnah aufgestockt“ werden. dpa