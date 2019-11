Saar-Regierung will Aktionsplan gegen Armut im Januar

Eine Außenansicht des Saarländischen Landtags. Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild.

Saarbrücken Die saarländische Regierung wird im Januar einen lange angekündigten Aktionsplan gegen Armut vorlegen. Sozialministerin Monika Bachmann (CDU) sagte am Mittwoch vor dem Landtag in Saarbrücken, der 2017 ins Leben gerufene Beirat für Armutsbekämpfung werde in der ersten Januar-Hälfte seine Vorschläge veröffentlichen.

Einzelheiten nannte sie nicht: „Wir haben richtig gearbeitet und richtig gute Arbeit geleistet.“

Zuvor waren bei einer Debatte über Armut im Saarland Meinungsunterschiede über die soziale Lage deutlich geworden. Astrid Schramm von der Linksfraktion, die eine Große Anfrage zu diesem Thema an die Regierung gestellt hatte, sagte: „Wir müssen feststellen, dass sich die Gesellschaft immer weiter auseinander entwickelt.“