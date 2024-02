Fahrzeugbau Saar-Regierung will Industriepark-Lösung für Ford-Gelände

Mit Blick auf den Rückzug von Ford aus der Autoproduktion in Saarlouis im November 2025 will die saarländische Landesregierung die Weichen für einen künftigen Industriepark am Standort stellen. Ziel sei, sich „jetzt sehr schnell“ mit Ford über einen Ankauf von Flächen zu verständigen, die für den Autobauer nicht mehr betriebsnotwendig seien, sagte Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) am Freitag in Saarbrücken. Konkret gehe es um insgesamt eine Fläche von 30 Hektar - darunter ein großer Parkplatz - des insgesamt rund 120 Hektar großen Geländes.