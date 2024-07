Bürgergeld-Debatte Saar-Regierung will mehr Menschen in Arbeit integrieren

Darüber nachdenken müsse man auch, ob es wirklich genug Deutschkurse gebe und wie hoch die geforderten Kriterien beim Sprachniveau seien, um in den Arbeitsmarkt integriert werden zu können. Sie halte es jedenfalls für „total richtig“, möglichst schnell in die Praxis zu kommen, „statt ewig lange in einem Sprachkurs zu hängen“. Darüber hinaus gehe es um die Hürden für die Anerkennung der Berufsqualifikation und gezielte Qualifikationsmaßnahmen für Mangelberufe, beispielsweise für Busfahrer. Zudem werde man nicht umhinkommen, sich auch im Ausland für eine gesteuerte Zuwanderung umschauen zu müssen.