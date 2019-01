später lesen Saar-Regierungschef empfängt Sternsinger FOTO: Oliver Dietze FOTO: Oliver Dietze Teilen

Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat am Dienstag rund 30 Sternsinger aus den Bistümern Speyer und Trier begrüßt. Die kleinen und größeren Könige überbrachten ihm in der Staatskanzlei in Saarbrücken den Segen, wie der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Speyer mitteilte. dpa