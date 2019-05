später lesen Saar-Regierungschef Hans begrüßt Einigung zu Hochschulpakten Teilen

Saar-Ministerpräsident Tobias Hans hat die Einigung auf Finanzpakte für deutsche Hochschulen und Forschungseinrichtungen begrüßt. „Die Verhandlungen waren schwierig, doch am Ende hat es sich gelohnt, dass die Länder politisch an einem Strang gezogen und geschlossen Druck aufgebaut haben“, sagte der CDU-Politiker am Freitag in Saarbrücken. dpa