Saar-Regierungschef: Schnelle Lockerung bei Grenzkontrollen

Tobias Hans (CDU), Ministerpräsident des Saarlandes. Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild

Berlin Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) macht auch nach den angekündigten Lockerungen der deutschen Grenzkontrollen zu Frankreich weiter Druck. Er sei froh, dass „endlich die Grenzbarrikaden fallen“ an den kleinen Grenzübergängen in seinem Bundesland, sagte Hans am Mittwochabend in den ARD-„Tagesthemen“.



Er werde aber nicht aufhören zu kämpfen, dass die Schengenfreiheit zurückkommt. Die Grenze müsse für alle fallen und es „sollte früher als der 15.6. sein“. Man müsse sich anschauen, „ob man es sich leisten möchte, die Menschen vier Wochen noch einmal einzuschränken“.