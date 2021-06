Sommerserie : Saar-Riesling-Steig: Ein Hoch auf den Saar-Riesling!

Interaktiv Wiltingen/Schoden/Ockfen Anspruchsvoll: Der Saar-Riesling-Steig führt zu steilen Weinbergen.

(Mos/red) Wer einen ganzen Tag Zeit und ein bisschen Kondition hat, wird am Saar-Riesling-Steig viel Freude haben, denn der bietet reichlich Abwechslung. Mal folgt man meditativ lange einem Bachlauf durch knorrigen Eichenwald, mal kraxelt man auf dem Berggrat an Felsformationen vorbei, mal öffnet sich der Blick Richtung Saartal spektakulär über alte und neue Weinberge. Und mit etwas Glück kann man Gleitschirmfliegern dabei zusehen, wie sie starten, sich ganz dem Wind überlassen und mit der Thermik in den Himmel hochschrauben.

Als eine Besonderheit bietet der Saar-Riesling-Steig dem Wanderer drei Einstiegsmöglichkeiten: in Schoden am Sportplatz, in Wiltingen an der Geispifferhütte und in Ockfen am Angelweiher. Von jedem dieser Startpunkte lassen sich die wechselnden Landschafteindrücke mit Weinbergen, Laub- und Nadelwäldern, Bachläufen, Bergwiesen sowie herrlichen Ausblicken ins Saartal und auf die bewaldeten Flächen am Geisberg erwandern. Besondere Höhepunkte dieses Steiges sind die Aussichtspunkte „Am Schleidkreuz“, „Am Saar-Steilhang“ und „Am Heppenstein“. Die Kraxeltour am Bockstein sowie eine Rast am Bismarckturm runden das reizvolle Wanderangebot ab.