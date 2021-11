Saar-SPD kürt Anke Rehlinger zur Spitzenkandidatin

Saarbrücken Die Wahl von Anke Rehlinger zur Spitzenkandidatin fällt fast einstimmig aus. Genauso deutlich ist die Botschaft der Parteichefin an die Genossen und Genossinen.

Die SPD im Saarland zieht mit Spitzenkandidatin Anke Rehlinger in den Landtagswahlkampf. 99 Prozent der Delegierten wählten die Wirtschaftsministerin am Freitagabend bei einer Landeskonferenz in Saarbrücken auf Platz eins der Landesliste. 346 von 350 Delegierten votierten für die Parteichefin. Mit der Wahl Rehlingers folgten die Delegierten dem einstimmigen Vorschlag des Landesvorstandes. Im Saarland wird am 27. März 2022 ein neuer Landtag gewählt. Es ist die erste Landtagswahl nach der Bundestagswahl vom September.

In einer kämpferische Rede erhob die 45-Jährige den Führungsanspruch einer künftigen Landesregierung an der Saar. „Ich will mit eurer Unterstützung die nächste Landtagswahl gewinnen, und ich will mit dem Vertrauen der Saarländer die Ministerpräsidentin dieses Landes werden“, sagte die Wirtschaftsministerin. „Es wird ein knappes Rennen, aber wir haben nach 20 Jahren jetzt wieder die Chance, stärkste Kraft in diesem Land zu sein.“