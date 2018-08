später lesen Saar-SPD will mit Bundesmitteln Kommunen helfen FOTO: Oliver Dietze FOTO: Oliver Dietze Teilen

Die saarländische SPD will vor allem mit Bundesmitteln den finanzschwachen Kommunen im Land helfen. Damit sollten auch die Elternbeiträge für die Kitabetreuung bis 2022 um 50 Prozent gesenkt werden, sagte SPD-Landeschefin Anke Rehlinger, die auch Wirtschaftsministerin in der CDU-geführten großen Koalition ist, am Freitag in Saarbrücken. dpa