Saar-Städte und -Gemeinden verteilen fünf Millionen Masken

Tobias Hans und Anke Rehlinger, der Ministerpräsident und die Wirtschaftsministerin des Saarlands. Foto: Oliver Dietze/Landesregierung Saarland/dpa

Saarbrücken Vor dem Start der Maskenpflicht im Saarland lässt die Landesregierung am Wochenende fünf Millionen Masken an die Kommunen verteilen. Sie sollen zum Start der Pflicht ab Montag (27. April) dann in allen saarländischen Städten und Gemeinden entweder per Einwurf in den Briefkasten oder in Ausgabestellen zu ihren Trägern finden, wie die Landesregierung am Samstagabend mitteilte.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

„Als einziges Bundesland werden wir flächendeckend allen Bürgerinnen und Bürger jeweils fünf Masken zur Verfügung stellen“, sagte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) laut Mitteilung. „Die Alltagsmaske ist für uns alle die ständige Erinnerung, dass Corona leider nicht vorbei ist“, erklärte Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD).

Mit Alltagsmasken soll die Gefahr minimiert werden, unbeabsichtigt Mitmenschen mit dem neuartigen Coronavirus anzustecken. Der Erreger Sars-CoV-2 wird per Tröpfcheninfektion von Mensch zu Mensch übertragen.

Die Landeshauptstadt Saarbrücken informierte auf www.saarbruecken.de/maskenausgabe über Ausgabestellen. Für die Ausgabe reiche es, einen Ausweis vorzuzeigen. Es sei auch möglich, Masken gegen Vorlage der Ausweise für andere in Empfang zu nehmen, hieß es.