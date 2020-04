Saar-Verfassungsrichter lockern Ausgangsbeschränkungen

Saarbrücken Nach wochenlanger Ausgangsbeschränkung und Stillstand gibt es im Saarland Lockerungen. Ab sofort ist das Verlassen der Wohnung wieder grundsätzlich erlaubt. Museen, Zoos, Friseure öffnen am Montag.

Die im Zuge der Corona-Pandemie verordneten Ausgangsbeschränkungen im Saarland werden nach einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs des Landes sofort gelockert. Es gebe „aktuell keine belastbaren Gründe für die uneingeschränkte Fortdauer der strengen saarländischen Regelung des Verbots des Verlassens der Wohnung“ mehr, entschied der Verfassungsgerichtshof am Dienstag. Das heißt: Begegnungen in Familien und das Verweilen im Freien unter Wahrung der notwendigen Abstände und der Kontaktbeschränkungen seien ab sofort wieder möglich.

Wenige Stunden zuvor hatte die saarländische Landesregierung angekündigt, die Ausgangsbeschränkung solle vom 4. Mai an gelockert werden. Eine Sprecherin des Gerichtes sagte am Abend jedoch, der Beschluss der Verfassungsrichter gelte bereits ab sofort. Der Verfassungsgerichtshof erklärte, er wisse sich „in Übereinstimmung mit dem Vorhaben der Landesregierung“, die Ausgangsbeschränkungen zu lockern.

„Schritt für Schritt“ will auch das Bistum Trier bei der geplanten Wiederaufnahme von öffentlichen Gottesdiensten vorgehen, über die am 30. April entschieden werden soll. Sollte es grünes Licht geben, könnten die ersten Sonntagsgottesdienste mit Gläubigen in der Kirche bereits am 3. Mai gefeiert werden, teilte das Bistum Trier mit. Laut Konzept müssen sich Gläubige vorher zur Messe anmelden und Schutzmasken tragen.