Saar-Verwaltungsrichter kippen 2G-Regel im Einzelhandel

«Geimpft! Genesen!» steht auf einem Schild an einer Bar. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Saarlouis Uneindeutig seien die Ausnahmen von der 2G-Regel für bestimmte Läden, entscheidet das OVG im Saarland. Die Folge: Die Regelung ist im Einzelhandel im Bundesland vorläufig nicht mehr anzuwenden.

Im saarländischen Einzelhandel gilt vorerst die 2G-Regel nicht mehr. Das Oberverwaltungsgericht des Saarlandes (OVG) setzte die Zugangsbeschränkung außer Vollzug. Die Richter in Saarlouis gaben damit einem Eilantrag mehrerer saarländischer Elektronik-Fachmärkte statt. Die Entscheidung bedeute, dass im Saarland bis auf Weiteres die 2G-Regelung im Einzelhandel generell nicht mehr anzuwenden sei, teilte das OVG am Freitag mit. Die Entscheidung ist unanfechtbar (Aktenzeichen 2 B 295/21).

Bund und Länder hatten die 2G-Regeln für den Einzelhandel Anfang Dezember bundesweit vereinbart. Für Niedersachsen kippte das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg die Regeln bereits Mitte Dezember. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hatte die 2G-Regel für den Einzelhandel im Freistaat diese Woche außer Vollzug gesetzt.

Jedoch ergeben sich dem OVG zufolge hinsichtlich der angegriffenen Regelung weitere Bedenken. So enthalte der Verordnungstext selbst keine Regelung, wie sogenannte Mischbetriebe einzuordnen seien. Lediglich in der amtlichen Begründung seien hierzu Ausführungen erfolgt - demzufolge komme es letztlich auf den „Gesamteindruck“ des Betriebes an. Die konkrete Einordnung obliege den Behörden vor Ort. Nach Auffassung des Oberverwaltungsgerichts führe dies letztlich zu einer uneinheitlichen Vollzugspraxis.