Freizeit Saar-Zoos locken knapp 350.000 Besucher an

Im Zoo Saarbrücken steht am Ostermontag (1. April) an einem jährlichen Artenschutztag eine weltweite Kampagne des tiergärtnerischen Verbands Eaza (European Association of Zoos and Aquaria) im Fokus. Die Kampagne mache „auf die katastrophalen Zustände in Vietnam“ aufmerksam, wo „die einzigartige Artenvielfalt stark bedroht“ sei. Im Neunkircher Zoo seien dieses Jahr wieder eine „Dreamnight“, das „Zoolympische Kinderfest“ und ein Zoofest geplant.