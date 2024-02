Verkehrsunternehmen Saarbahn bestellt 28 Wasserstoffbusse

Das saarländische Verkehrsunternehmen Saarbahn hat 28 Wasserstoffbusse beim nordirischen Hersteller Wrightbus bestellt. Die ersten fünf Fahrzeuge sollten noch in diesem Jahr ausgeliefert werden, teilte die Saarbahn GmbH am Montag in Saarbrücken mit. Auch das Vergabeverfahren für eine Wasserstoff-Tankstelle sei inzwischen abgeschlossen worden. Die Tankstelle solle parallel zur Lieferung der Busse am Busbetriebshof der Saarbahn in Saarbrücken entstehen, hieß es.