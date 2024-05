Fußball Saarbrücken chancenlos beim Zweiten Münster

Der 1. FC Saarbrücken ist in der 3. Fußball-Liga zum vierten Mal nacheinander sieglos geblieben. Die Saarländer verloren am Sonntag beim Aufstiegskandidaten Preußen Münster mit 1:4 (0:3) und rutschten in der Tabelle weiter ab. Aufsteiger Münster verbesserte sich auf Rang zwei und könnte Mitaufsteiger und Drittliga-Meister SSV Ulm am Saisonende in die 2. Bundesliga folgen.