Saarbrücken erkämpft Remis im Testspiel beim Karlsruher SC

Karlsruhe Drittliga-Aufsteiger 1. FC Saarbrücken hat im Testspiel beim Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC ein 2:2 (1:1) erkämpft. Sebastian Jacob brachte den Pokal-Halbfinalisten der vergangenen Saison am Mittwoch nach einem Abwehrfehler von Alexander Groiß bereits in der 6. Minute in Führung.

Marvin Wanitzek (40.) und Babacar Gueye (49.) trafen danach für den KSC, ehe Markus Mendler (71.) den Endstand herstellte.