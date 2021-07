Saarbrücken gegen Osnabrück ausverkauft

Saarbrücken Alle verfügbaren Tickets für das erste Heimspiel des Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken sind innerhalb kürzester Zeit vergriffen gewesen. Das twitterte der Verein am Mittwoch. Für das Spiel am Samstag (14.00 Uhr) im Ludwigsparkstadion gegen den VfL Osnabrück waren 6400 Karten in den Verkauf gegangen.

