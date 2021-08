Saarbrücken gelingt spätes Remis in Würzburg

Würzburg Der 1. FC Saarbrücken hat im Gastspiel beim Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers in der Nachspielzeit noch ein 1:1 (0:1) erreicht. Minos Gouras (90.+2 Minute) erzielte in der Schlussphase der kampfbetonten Partie in der 3. Fußball-Liga am Sonntag noch den Ausgleich für die Saarländer.

Das Führungstor für die Platzherren hatte Saliou Sané (23.) markiert.

Saarbrücken war zwar spielerisch überlegen, doch der immer noch sieglose Tabellenvorletzte hielt mit Einsatz bis an die Grenze des Erlaubten dagegen. Zudem konnten die Gäste nach einem Feldverweis für Würzburgs Niklas Hoffmann (63.) ihre Überzahl lange Zeit nicht nutzen. In einer hektische Schlussphase sah auch noch der Würzburger Trainer Torsten Ziegler die Gelb-Rote Karte.

Nach einem Remis bei Borussia Dortmund II und einem Sieg gegen den 1. FC Magdeburg beendeten die Saarbrücker die Englische Woche mit einem weiteren Unentschieden. In den ersten sechs Partien haben sie nun elf Punkte geholt und stehen auf dem fünften Tabellenrang.