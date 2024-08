3. Liga Saarbrücken gewinnt das Derby in Mannheim

Der 1. FC Saarbrücken hat seine jüngsten Niederlagen vergessen gemacht. Die Saarländer gewannen das Südwest-Derby in der 3. Fußball-Liga bei Waldhof Mannheim 1:0 (1:0). In einer Partie ohne allzu viele Höhepunkte sorgte Sebastian Vasiliadis in der 41. Minute für den entscheidenden Treffer. Durch den zweiten Saisonsieg springt die Mannschaft von Trainer Rüdiger Ziehl in der Tabelle vorübergehend von Platz 14 auf Rang 7.